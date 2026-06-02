Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов

В результате массированного комбинированного обстрела Украины в ночь на 2 июня погибли 13 человек, более 100 - пострадали. Больше всего разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировано в Киеве, Днепре и Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко, и мэра Киева Виталия Кличко.
Одной из самых тяжелых ночи стала ситуация в Днепре: там разрушены многоквартирные дома, погибли 9 человек, среди них ребенок.
Среди жертв - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко.
"В момент удара он как раз направлялся на вызов. Искренние соболезнования семье и коллективу", - отметил Клименко.
Еще 35 жителей Днепра пострадали, известно о шести пропавших без вести. В Каменском той же ночью ранения получили спасатель и двое гражданских.
Пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире телемарафона сообщила, что в Киеве погибли уже пять человек
Киев: четверо погибших и более 60 раненых.
В столице спасатели с ночи работали почти во всех районах - на 29 локациях. Большинство пожаров удалось потушить, но работы продолжаются на 6 активных локациях в 5 районах Киева.
По данным МВД, в результате удара по Киеву погибли четыре человека. Среди пострадавших - трехлетний ребенок с осколочными ранениями
По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших достигло 65 человек.
По другим данным - главы КГГА Тимура Ткаченко - речь идет о 63 пострадавших. Он уточнил, что среди раненых дети в возрасте 3, 11 и 17 лет
В столице повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки и АЗС.
Отдельный пожар произошел на территории Сервисного центра МВД 8041 - граждане, которые имели запись, смогут получить услугу в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.
В результате обстрелов часть потребителей временно осталась без электроснабжения в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
В столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия, ранения получили двое энергетиков - их госпитализировали.
Кроме того, враг атаковал объекты нефтегазовой отрасли: инфраструктура получила повреждения, среди работников пострадавших нет.
В Минэнерго отметили, что ограничений потребления сегодня не предвидится. В то же время ведомство призвало переносить активное энергопотребление на дневное время - с 11:00 до 15:00, а вечером, с 18:00 до 22:00, экономно использовать электроэнергию.
В Харькове в результате атаки повреждены дома и продуктовое предприятие, пострадали более 10 человек.
Разрушения гражданских объектов также зафиксировали на Николаевщине, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Запорожье. В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили.
Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет и дронов.
Под вражеским ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Сумы и Запорожье.
После ударов баллистикой в Киеве часть районов осталась без света, а общественный транспорт в столице временно курсирует с изменениями из-за повреждения контактной сети.