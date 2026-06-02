Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов

Одной из самых тяжелых ночи стала ситуация в Днепре: там разрушены многоквартирные дома, погибли 9 человек, среди них ребенок.

Среди жертв - заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко.

"В момент удара он как раз направлялся на вызов. Искренние соболезнования семье и коллективу", - отметил Клименко.

Еще 35 жителей Днепра пострадали, известно о шести пропавших без вести. В Каменском той же ночью ранения получили спасатель и двое гражданских.

Обновлено 11:21 Пресс-секретарь КГГА Екатерина Поп в эфире телемарафона сообщила, что в Киеве погибли уже пять человек

Киев: четверо погибших и более 60 раненых.

В столице спасатели с ночи работали почти во всех районах - на 29 локациях. Большинство пожаров удалось потушить, но работы продолжаются на 6 активных локациях в 5 районах Киева.

По данным МВД, в результате удара по Киеву погибли четыре человека. Среди пострадавших - трехлетний ребенок с осколочными ранениями

По данным мэра Киева Виталия Кличко, количество пострадавших достигло 65 человек.

По другим данным - главы КГГА Тимура Ткаченко - речь идет о 63 пострадавших. Он уточнил, что среди раненых дети в возрасте 3, 11 и 17 лет

В столице повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки и АЗС.

Отдельный пожар произошел на территории Сервисного центра МВД 8041 - граждане, которые имели запись, смогут получить услугу в любом другом сервисном центре МВД в Киеве.

Удар по энергетике: восемь регионов без света

В результате обстрелов часть потребителей временно осталась без электроснабжения в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

В столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия, ранения получили двое энергетиков - их госпитализировали.

Кроме того, враг атаковал объекты нефтегазовой отрасли: инфраструктура получила повреждения, среди работников пострадавших нет.

В Минэнерго отметили, что ограничений потребления сегодня не предвидится. В то же время ведомство призвало переносить активное энергопотребление на дневное время - с 11:00 до 15:00, а вечером, с 18:00 до 22:00, экономно использовать электроэнергию.

Удар по Харькову и обстрелы других регионов

В Харькове в результате атаки повреждены дома и продуктовое предприятие, пострадали более 10 человек.

Разрушения гражданских объектов также зафиксировали на Николаевщине, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине и Запорожье. В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили.