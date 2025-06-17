Ночной удар РФ по Киеву, вероятно, был самой смертоносной атакой за почти год, - миссия ООН

Ракетно-дронный удар России по Киеву в ночь на 17 июня, вероятно, был самой смертоносной атакой на столицу за почти год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).
Отмечается, что в результате российской атаки погибли по меньшей мере 14 человек (по последним данным МВД, 10 погибших). Еще 114 человек получили ранения.
В миссии ООН подчеркнули, что команда специалистов работает над проверкой количества жертв среди гражданских лиц и оценкой объема ущерба.
"Последняя атака произошла на фоне того, как российские вооруженные силы в последние недели усилили ночные удары с использованием оружия дальнего радиуса действия по всей стране, "засыпая" города сотнями дронов и ракет", - говорится в сообщении.
В ООН напомнили, что подобное количество жертв среди гражданских лиц Киев понес 8 июля 2024 года. Тогда были убиты 32 человека, а еще 85 человек получили ранения.
Власти Украины заявили, что в течение первых 17 дней июня по Украине было направлено не менее 3 340 беспилотников дальнего радиуса действия (барражирующие боеприпасы и беспилотники-приманки) и 135 ракет.
"Вчерашняя атака стала четвертым случаем за этот месяц, когда за одну ночь российские вооруженные силы применили более 400 боеприпасов. Для сравнения, в течение июня 2024 года российские вооруженные силы применили 544 боеприпаса дальнего радиуса действия", - подчеркнули в миссии ООН.
Напомним, в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.
В результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.
Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.
Сначала сообщалось о 14 погибших в Киеве. Позже количество жертв возросло до 15 человек. А по последним данным, оказалось, что в результате удара по столице погибли 10 человек.
Подробнее о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.
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