Нічний удар РФ по Києву, ймовірно, був найсмертоноснішою атакою за майже рік, - місія ООН

Зазначається, що внаслідок російської атаки загинули щонайменше 14 людей (за останніми даними МВС, 10 загиблих). Ще 114 осіб дістали поранення.

У місії ООН підкреслили, що команда фахівців працює над перевіркою кількості жертв серед цивільних осіб та оцінкою обсягу збитків.

"Остання атака сталася на тлі того, як російські збройні сили протягом останніх тижнів посилили нічні удари з використанням зброї дальнього радіуса дії по всій країні, "засинаючи" міста сотнями дронів і ракет", - ідеться в повідомленні.

В ООН нагадали, що подібної кількості жертв серед цивільних осіб Київ зазнав 8 липня 2024 року. Тоді було вбито 32 людини, а ще 85 осіб дістали поранення.

"Влада України заявила, що протягом перших 17 днів червня по Україні було спрямовано щонайменше 3 340 безпілотників дальнього радіуса дії (барражуючі боєприпаси та безпілотники-приманки) і 135 ракет. Вчорашня атака стала четвертим випадком за цей місяць, коли за одну ніч російські збройні сили застосували понад 400 боєприпасів. Для порівняння, протягом червня 2024 року російські збройні сили застосували 544 боєприпаси дальнього радіуса дії", - наголосили в місії ООН.