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Ночной удар РФ по Харькову: в ГСЧС показали фото и видео спасательной операции

Четверг 05 июня 2025 07:08
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Ночной удар РФ по Харькову: в ГСЧС показали фото и видео спасательной операции Фото: ночной удар по Харькову 5 июня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 5 июня, нанесли комбинированный удар по Харькову с использованием дронов-камикадзе и ракеты. Ранения получили по меньшей мере 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

"По предварительным данным пострадали 17 человек, из которых 4 детей. В результате попаданий произошли повреждения многоэтажных жилых домов, легкового транспорта. Возникло 3 очага пожаров: горели квартира на последнем этаже жилой 17-этажки, квартира на 2 этаже и подвальное помещение 5-этажки и 3 легковых авто", - отметили в ГСЧС.

Также отмечается, что на месте атаки работали подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические и кинологические расчеты, а психологи ГСЧС оказывали помощь пострадавшим жителям.

Удары россиян по Украине ночью 5 июня

Армия РФ ночью 5 июня ударила сразу по нескольким регионам Украины. Под ударами были Харьковская, Черниговская и Херсонская области, также о работе ПВО сообщали в Одесской области.

Так, в Харькове было шесть попаданий вражеских беспилотников. Один из них не разорвался. Еще один попал в квартиру на 17 этаже многоэтажки. В другом многоквартирном доме зафиксирован удар по второму этажу. Всего от обстрела "Шахедами" в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Также полностью сгорели 4 авто во дворах.

Также враг нанес удар по Прилукам Черниговской области. В результате атаки погибли по меньшей мере пять человек, среди них - две женщины и годовалый ребенок. Еще шестеро жителей получили ранения и были доставлены в больницы.

Кроме того, под утро дроны и авиация РФ попали в центр города Херсона. Известно об одном пострадавшем - 74-летнем мужчине, его доставили в больницу с минно-взрывной травмой.

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