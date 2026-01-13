RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Ночной удар РФ по энергетике: есть обесточивание в Киеве и семи областях, - Минэнерго

Фото: из-за удара РФ есть обесточивание в Киеве и семи областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в ряде областей, в результате чего обесточивание фиксируются в столице и семи областях.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины Александр Вязовченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Ночью Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру ряда регионов Украины. В результате обстрелов на утро обесточены потребители в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях", - отметил Вязовченко.

По его словам, аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. Но восстановление электроснабжения требует времени.

"Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 17 населенных пунктов в Черниговской и Закарпатской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных сетей", - добавил замминистра.

Он также подчеркнул, что сейчас во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений. В Киеве и Киевской области применяются аварийные обесточивания. На их продолжительность может влиять существенное снижение температуры воздуха.

"Из-за сложной ситуации в энергосистеме операторы в Киеве и Киевской области, в Одесской области и в городе Днепр вынужденно применяют сетевые ограничения. Ранее опубликованные графики почасовых отключений в этих регионах временно не действуют. Системные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации", - добавил он.

Вязовченко добавил, что долгосрочно обесточенными в результате боевых действий остаются потребители в прифронтовых и приграничных регионах. Именно там ситуация является самой сложной из-за постоянных обстрелов.

 

Напомним, что во время ночной атаки российские войска ночью запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Под обстрелами этой ночью находились Киев, Харьков, Одесса, Житомирская область и Кривой Рог. Уже есть информация о погибших, раненых и значительных разрушениях. В частности, в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Подробно о том, что известно об очередном обстреле Россией Украины - читайте в материале РБК-Украина.

