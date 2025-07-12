Ночной удар по Львову: раненые дети, уничтоженные квартиры и бизнесы

Удар по Украине ночью 12 июля

В ночь на 12 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Украине. Враг бил дронами-камикадзе и крылатыми ракетами.

Черновцы, Львов и Луцк стали эпицентрами удара.

В Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили.

Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины. В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.

Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.

В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне запустили по Украине 26 ракет и почти 600 дронов, более половины из которых - "Шахеды".

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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