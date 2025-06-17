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Ночной удар по Киеву: Клименко объяснил, почему возникла путаница с количеством погибших

Киев, Вторник 17 июня 2025 18:12
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Ночной удар по Киеву: Клименко объяснил, почему возникла путаница с количеством погибших Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных о количестве жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По его словам, по состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибли 12 человек. Из них 10 - в городе Киеве и еще два человека деблокировали из-под завалов в Одессе.

"К сожалению, оперативная информация часто подвергается корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают эксперты-криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории", - пояснил Клименко.

Он отметил, что на местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские.

Спасательная операция продолжается на двух локациях в Киеве. Под завалами еще есть люди, поэтому работы не прекратятся, пока не найдут всех.

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня, российские войска атаковали Украину, использовав почти 500 ударных дронов и десятки ракет.

В частности, в результате попадания ракеты Х-101 в Соломенском районе обвалился целый подъезд 9-этажки, а в пятиэтажке возник пожар.

Кроме того, повреждения были зафиксированы в Дарницком, Подольском, Шевченковском и Святошинском районах. Всего 27 локаций в разных районах столицы оказались этой ночью под вражеским огнем.

Стоит отметить, что сначала сообщалось о 14 погибших в Киеве. Позже количество жертв возросло до 15 человек. А по последним данным, оказалось, что в результате удара по столице погибли 10 человек.

Подробнее о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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