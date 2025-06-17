Ночной удар по Киеву: Клименко объяснил, почему возникла путаница с количеством погибших

Во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Поэтому возникла путаница в данных о количестве жертв в результате ночного удара России по Киеву 17 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

По его словам, по состоянию на 17:30 в результате ночных российских ударов по Украине погибли 12 человек. Из них 10 - в городе Киеве и еще два человека деблокировали из-под завалов в Одессе.

"К сожалению, оперативная информация часто подвергается корректировке. Поскольку во время поисково-спасательных работ могут обнаруживаться части тел, которые сначала фиксируются как отдельные погибшие. Окончательное подтверждение дают эксперты-криминалисты после анализа в мобильной ДНК-лаборатории", - пояснил Клименко.

Он отметил, что на местах ударов по жилой инфраструктуре продолжают работать спасатели и полицейские.

Спасательная операция продолжается на двух локациях в Киеве. Под завалами еще есть люди, поэтому работы не прекратятся, пока не найдут всех.