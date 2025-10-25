ua en ru
Сб, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Ночной удар по Киеву: глава КГВА рассказал о первой жертве

Киев, Суббота 25 октября 2025 09:19
UA EN RU
Ночной удар по Киеву: глава КГВА рассказал о первой жертве Фото: российская атака унесла жизнь жительницы Киева (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В ночь на 25 октября российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. Власти столицы сообщили о первой жертве атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

"Из-за российской атаки этой ночью погиб один человек. Искренние соболезнования родным и близким"

Ткаченко добавил, что, по информации по состоянию на 09:00, аж десять киевлян получили ранения различной степени.

Атака на столицу

Российские оккупанты в ночь на 25 октября, атаковали Киев баллистическими ракетами.

Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что в результате обстрела произошло попадание сразу в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.

Сообщается, что на одной из локаций произошло возгорание нежилого здания. Также по другому адресу произошло падение обломков на открытой территории, в результате чего повреждено остекление окон в рядом расположенных зданиях.

Сетью же распространялись видео значительных пожаров и задымлений по городу. На местах уже работают спасатели и соответствующие службы.

Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев этой ночью, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Той ночью последствия были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

Как известно, из-за обстрела были повреждены жилые дома и детский сад, а также пострадали люди.

Подробнее о последствиях атаки в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Ночной удар баллистикой на Киев: количество раненых возросло (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию