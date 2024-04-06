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Ночной удар по Харькову: количество жертв резко возросло

Фото: российские войска нанесли серию ударов по Харькову (t.me/police_kh_region)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли серию ударов по Харькову сегодня ночью, 6 апреля. В результате атаки беспилотников есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В результате ночного удара по Шевченковскому району по состоянию на сегодняшнее утро имеем шесть погибших и 10 раненых", - заявил Терехов.

По его словам, "прилет" дронов-камикадзе пришелся по жилой застройке – в результате атаки повреждены по меньшей мере девять многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и автомобили.

"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что Россия – государство-террорист", - добавил мэр города.

Удар россиян по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля

В ночь с 5 на 6 апреля российские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Вскоре глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о попадании рядом с жилой застройкой.

Через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов. Позже стало известно, что в результате ночной атаки семь человек получили ранения и два человека погибли.

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