Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере (видео)

Военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК " Север " Сухопутных войск ВСУ.

"И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке", - констатировали в ОК "Север".

"Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Россия продолжает активные штурмы на Лиманском направлении. Количество атак за сутки на этом участке превысило количество боестолкновений даже в районе Курахово.

Кроме того, как пишут аналитики Института изучения войны, российские войска, вероятно, оккупировали город Курахово в Донецкой области. Однако вражеским войскам может быть сложно продвигаться дальше на запад от этого населенного пункта.

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