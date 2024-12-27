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Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере (видео)

Украина, Пятница 27 декабря 2024 09:41
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Украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере (видео) Фото: украинские военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные уничтожили российскую ДРГ на севере Украины. ВСУ столкнулись с россиянами почти вплотную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" Сухопутных войск ВСУ.

"Вражеская диверсионная группа самоуверенно прокрадывалась лесополосой в тыл украинских позиций, но на ее пути оказались пехотинцы 32 ОМБр", - говорится в сообщении.

Украинские военные почти вплотную столкнулись с оккупантами.

"И в итоге вышли победителями в этом стрелковом поединке", - констатировали в ОК "Север".

Ситуация на фронте

Ситуация на фронте остается сложной. Россия продолжает активные штурмы на Лиманском направлении. Количество атак за сутки на этом участке превысило количество боестолкновений даже в районе Курахово.

Кроме того, как пишут аналитики Института изучения войны, российские войска, вероятно, оккупировали город Курахово в Донецкой области. Однако вражеским войскам может быть сложно продвигаться дальше на запад от этого населенного пункта.

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