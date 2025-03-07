Ночной обстрел Украины: в Черниговской области поврежден производственный объект

"Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. В Черниговской области взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов", - пишет Чаус.

Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.

Массированный обстрел Украины со стороны России

В ночь на 7 марта вооруженные силы Российской Федерации (РФ) совершили очередную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что противник поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.

Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.