Ночной обстрел Украины: в Черниговской области поврежден производственный объект

В ночь на 7 марта, во время массированной атаки на Украину, российские террористы повредили один из производственных объектов Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Вячеслава Чауса.
"Ночью российские террористы атаковали украинские объекты критической инфраструктуры. В Черниговской области взрывы раздавались на Прилуччине - поврежден один из производственных объектов", - пишет Чаус.
Сейчас другие подробности ситуации не раскрываются.
В ночь на 7 марта вооруженные силы Российской Федерации (РФ) совершили очередную атаку на территорию Украины, используя ударные беспилотные летательные аппараты. Позже Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что противник поднял в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Также был зафиксирован запуск крылатых ракет из морских акваторий.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что под ударом оказались энергетическая и газовая инфраструктура.
Подробнее о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.
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