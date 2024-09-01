В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов
Россияне запустили в направлении Украины ударные беспилотники. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, несколько групп ударных вражеских БпЛА направляются с юга через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
Дроны держат курс на Харьковскую область.
В 23:32 Воздушные силы сообщили о появлении новых групп ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.
В 23:56 военные сообщили о движении нескольких групп ударных беспилотников через Херсонскую область в направлении Николаевской области.
В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:
Обстрелы Украины
Со дня последнего масштабного обстрела 26 августа, россияне активизировали обстрелы населенных пунктов Украины из различных видов вооружения - от ударных дронов типа "Шахед" до баллистических ракет.
Одновременно войска агрессора продолжают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Сумской, Харьковской и Донецкой областей.
Так, 1 сентября россияне ударили из авиации по инфраструктуре в Сумской области. Есть пострадавшие.
Также враг атаковал местное заведение образования в Сумах.
Кроме того, армия РФ продолжает регулярные обстрелы Харькова. Днем 1 сентября был атакован один из энергообъектов города.
Вечером в Харькове снова прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
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