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Россияне ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область

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Никополь, Четверг 06 октября 2022 09:00
Россияне ночью из тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область Фото: оккупанты ночью ударили по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Вражеские войска в ночь на 6 октября обстреляли Днепропетровскую область. В результате ударов повреждены частные дома, предприятие и линии электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Россияне ночью обстреливали Никопольский район. Оккупанты били из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии.

Под обстрел попали три общины - Никопольская, Марганецкая и Мировская. Их атаковали 5 раз. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Никополе в результате обстрелов возник пожар в доме. Повреждены десять частных домов, предприятие и линии электропередач.

В Мировской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. В Марганецком общине продолжается обследование территорий.

Фото: оккупанты ночью обстреляли Никопольский район
(t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью оккупанты также ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки врага погибли по меньшей мере два человека, под завалами находятся люди.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Пока нет информации о последствиях.

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