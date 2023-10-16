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Ночной обстрел Миргорода: в Полтавской ОВА показали фото последствий

Фото: в Полтавской ОВА показали последствия обстрела Миргорода (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Иван Носальский

В Миргороде Полтавской области в результате ночной атаки россиян повреждены дома и квартиры мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина в Telegram.

По его словам, из-за российской атаки повреждено около 50 частных домов и квартир. Все местные жители, чье имущество было повреждено, получат компенсации.

 

Фото: последствия атаки на Миргород (t.me/poltavskaOVA)

"Комиссии обследовали уже 40 домов и 36 квартир. Работа продолжается", - добавил Пронин. 

Он рассказал, что также во время атаки от взрывной волны был поврежден еще один объект социальной инфраструктуры - там выбиты окна. 

Ночная атака россиян

Напомним, сегодня, 16 октября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Украине при помощи дронов и ракет. 

Всего враг выпустил по нашей территории одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 11 "Shahed-136/131".

Под вражеской атакой находился Миргородский район. Там известно о трех пострадавших в результате падения обломков. 

Все детали атаки - в материале РБК-Украина

 

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