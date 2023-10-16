UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічний обстріл Миргорода: у Полтавській ОВА показали фото наслідків

Фото: у Полтавській ОВА показали наслідки обстрілу Миргорода (t.me/poltavskaOVA)
Автор: Іван Носальський

У Миргороді Полтавської області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено будинки та квартири мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна у Telegram.

За його словами, через російську атаку пошкоджено близько 50 приватних будинків та квартир. Усі місцеві жителі, чиє майно було пошкоджено, отримають компенсації.

 

Фото: наслідки атаки на Миргород (t.me/poltavskaOVA)

"Комісії обстежили вже 40 будинків та 36 квартир. Робота триває", - додав Пронін.

Він розповів, що також під час атаки від вибухової хвилі було пошкоджено ще один об'єкт соціальної інфраструктури - там вибиті вікна.

Нічна атака росіян

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Україні за допомогою дронів та ракет.

Усього ворог випустив по нашій території одну балістичну ракету "Іскандер М", п'ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131".

Під ворожою атакою знаходився Миргородський район. Там відомо про трьох постраждалих внаслідок падіння уламків.

Всі деталі атаки - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миргородатака дронівПолтавская областьВійна Росії проти Україниракетный удар