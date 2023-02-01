ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг утром нанес удар по Купянску: ранен мирный житель

Новина українською →
Харьковская область, Среда 01 февраля 2023 09:22
Враг утром нанес удар по Купянску: ранен мирный житель Фото: россияне вновь ударили по Купянску Харьковской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром в среду, 1 февраля, оккупационные войска вновь нанесли удар по Купянску (Харьковская область). Вследствие атаки ранения получил мирный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Сегодня в 7:30 утра враг в очередной раз обстрелял Купянск. В результате обстрела получил осколочное ранение и был госпитализирован 60-летний мужчина", - сообщил он.

Также Синегубов рассказал, что вчера россияне продолжали обстреливать приграничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

За прошедшие сутки были зафиксированы удары, предварительно двумя ракетами С-300 по селу Шиповатое Купянского района. Ракеты упали рядом с Домом культуры. Обошлось без пострадавших.

Кроме того, в пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела были выбиты окна в одном из зданий ГСЧС и поврежден автомобиль спасателей.

Напомним, ранее Синегубов рассказал, что в Харьковской области пока не фиксируется увеличение военного присутствия оккупантов. Однако украинские войска готовы к повторной атаке оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Война в Украине Купянск
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам