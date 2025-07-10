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Ночной обстрел Киева: количество пострадавших возросло до 22

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Количество пострадавших в Киеве в результате ночного массированного комбинированного обстрела возросло до 22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

"Люди, которые получили ранения в результате очередного террора России, продолжают обращаться за помощью. По состоянию на 13:50 уже известно о 22 пострадавших лицах", - заявил Ткаченко.

Обстрел Украины в ночь на 10 июля

Ночью Россия осуществила масштабную воздушную атаку, выпустив 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты зенитного комплекса С-300.

Основной удар пришелся на Киев. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 178 целей, еще 204 дрона и ракеты были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

Как рассказала пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Светлана Водолага, спасатели утром работали на 16 локациях в Киеве.

Больше о последствиях обстрела в столице - в материале РБК-Украина.

 

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