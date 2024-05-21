RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и показали разрушения

Фото: в результате обстрелов Харькова пострадали 4 челвоека (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 21 мая россияне обстреливали Харьков и область ударными дронами "Шахед". Вследствие атаки пострадала жилая инфраструктура и местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Согласно его данным, вследствие атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

"В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс", - сообщил Синегубов.

Другие два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет. Еще один осколок повредил микроавтобус, также возник пожар.

"В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

 

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)

Ночной обстрел Харькова

Около полуночи 21 мая Воздушные силы сообщили о движении вражеских дронов-камикадзе над Украиной. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже в Харькове прогремели взрывы.

Кроме того, утром агрессор ударил по объекту транспортной инфраструктуры города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины