Ночной обстрел Харькова: в ОВА рассказали о последствиях и показали разрушения

Согласно его данным, вследствие атаки обломки вражеских "Шахедов" зафиксированы в четырех локациях.

"В 02:09 в результате падения обломков горели 2 частных дома и гараж. Пострадали 3 человека: 61-летний мужчина, 69-летняя и 72-летняя женщины. У всех - острая реакция на стресс", - сообщил Синегубов.

Другие два удара пришлись на дорожное покрытие и тротуар частного сектора, без пожара. Пострадавших нет. Еще один осколок повредил микроавтобус, также возник пожар.

"В 7:05 в результате вражеского ракетного обстрела по объекту транспортной инфраструктуры пострадал 53-летний гражданский мужчина", - говорится в сообщении.

Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)