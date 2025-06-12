Авиакатастрофа в Индии: МИД ответил, были ли на борту украинцы

Неподалеку от аэропорта города Ахмедабад, Индия, произошла авиакатастрофа с участием пассажирского самолета. Украинцев среди пассажиров не было.

Об этом РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

"Пребывание украинцев на борту Air India не подтверждается", - заявили в МИД.

Авиакатастрофа в Индии

Вскоре после вылета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя произошла авиакатастрофа. Самолет упал в районе Мегхани, что привело к масштабному пожару.

Последние сообщения от СМИ указывают, что на борту находились 242 человека.

Как сообщает Flightradar24, аварии потерпел Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Представители авиакомпании Air India подтвердили эту информацию, отметив, что самолет выполнял рейс из Ахмедабада в лондонский аэропорт Гатвик.

Сейчас на месте трагедии работают пожарные бригады, спасатели и медики. Данные о погибших или пострадавших пока не обнародованы.