Ночной "минус" и штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Будет преобладать облачность с прояснениями, а ветер юго-восточного и восточного направлений будет усиливаться до 7-12 м/с, на юге и юго-востоке местами с порывами 15-20 м/с.

Ночные температуры будут колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем воздух прогреется до 1-6° тепла. Теплее традиционно будет на юге страны и Закарпатье: там ночью ожидается 1-6° с "плюсом", а днем - 4-9° тепла.

Погода в Киеве и области

Для жителей Киевщины погода также обещает быть стабильной. В регионе и в столице - облачно с прояснениями, без осадков. Юго-восточный ветер будет держаться в пределах 7-12 м/с.

Температура в области ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем поднимется до 1-6° тепла. В Киеве ночью прогнозируют около 0°, а днем - 2-4° тепла.