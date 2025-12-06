Ночной "минус" и штормовой ветер: синоптики дали прогноз погоды на завтра

В воскресенье, 7 декабря, в Украине ожидается прохладная погода. По всей территории страны будет облачно с прояснениями, без осадков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.
Будет преобладать облачность с прояснениями, а ветер юго-восточного и восточного направлений будет усиливаться до 7-12 м/с, на юге и юго-востоке местами с порывами 15-20 м/с.
Ночные температуры будут колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем воздух прогреется до 1-6° тепла. Теплее традиционно будет на юге страны и Закарпатье: там ночью ожидается 1-6° с "плюсом", а днем - 4-9° тепла.
Для жителей Киевщины погода также обещает быть стабильной. В регионе и в столице - облачно с прояснениями, без осадков. Юго-восточный ветер будет держаться в пределах 7-12 м/с.
Температура в области ночью составит от 2° тепла до 3° мороза, днем поднимется до 1-6° тепла. В Киеве ночью прогнозируют около 0°, а днем - 2-4° тепла.
Укргидрометцентр ранее предположил, что зима в декабре 2025 года может стартовать с относительно высокими температурами. Специалисты также опубликовали краткую климатическую справку о первом месяце зимы и поделились предварительным прогнозом на декабрь.
Синоптик Наталья Птуха отдельно объяснила, стоит ли ожидать интенсивных снегопадов во время ближайшего похолодания.
Кроме того, ноябрь сумел установить сразу пять новых температурных рекордов только за одни сутки.