Ночной фронт с дождем, а днем солнце и тепло: прогноз погоды в Украине на завтра

В центральных, северных областях, а также на территории Черновицкой и Одесской областей ночью будет действовать малоподвижный атмосферный фронт. Именно он станет причиной небольшого дождя, однако явление будет непродолжительным и локальным.

Уже днем синоптическая ситуация изменится: в большинстве регионов инициативу переберет поле повышенного давления, которое обеспечит сухую погоду без осадков. Над страной и дальше будет удерживаться теплая и влажная воздушная масса, поэтому температурные показатели останутся выше сезонной нормы.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночная температура будет колебаться от +4 до -1 градуса. Днем воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.

В восточных, центральных и южных регионах ночь будет теплее: ожидается +4...+9 градусов. Дневная температура здесь составит 7-12 градусов, а на юге местами возможно потепление до +16.

Погода в Киеве и области

В Киеве и на территории Киевской области прогнозируют облачную погоду. Ночью и утром возможен небольшой дождь, но днем осадки прекратятся.

Ветер будет менять направление с северного на восточное, его скорость составит 3-8 м/с.

По области ночью температура будет в пределах от +4 до -1 градуса, днем - от 1 до 6 тепла. В столице ночью и днем сохранится стабильный теплый диапазон - 2-4 градуса выше нуля.