Почему нельзя убегать и смотреть в глаза: как выжить при встрече с волком

10:06 08.04.2026 Ср
5 мин
Чего не стоит делать при встрече с волком?
aimg Турликьян Татьяна
Фото: как выжить при встрече с волком (Getty Images)

В лесах Украины обитает более 2000 волков, и хотя эти хищники обычно боятся людей, случайные встречи все же случаются. Эксперты WWF-Украина предупреждают: ваша первая реакция может быть фатальной.

Почему нельзя поворачиваться спиной, как правильно увеличить свой силуэт и какие простые вещи - от зажигалки до крепкой ветки - могут спасти жизнь в критический момент - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Поведение волка: эти хищники обычно избегают людей и в большинстве случаев пытаются убежать.
  • Главная ошибка: нельзя убегать - волк воспримет человека как добычу и может начать преследование.
  • Как действовать: нужно сохранять спокойствие, увеличить свой силуэт и медленно отступать назад спиной.
  • Роль в природе: волк - один из ключевых хищников, который регулирует численность травоядных и поддерживает баланс экосистем.
  • По официальным данным, в Украине обитает более 2000 волков.
  • Как избегать конфликтов: фермеры все чаще используют электроограждения - гуманный способ защиты хозяйств.

К людям волк относится со страхом, обычно их избегая. Во Всемирном фонде природы WWF-Украина объясняют, что волки - осторожные животные, потому что с рождения связывают человека с опасностью. Это результат многолетней охоты и регулирования их численности со стороны человека. Таким образом осуществляется своеобразный отбор животных, которые боятся людей и ассоциируют их запах со смертельной опасностью.

Именно поэтому во время большинства случайных встреч волк не проявляет агрессии и старается быстро покинуть территорию.

Но если встреча с волком таки произошла, важно вести себя правильно, учитывая несколько советов.

Чего не стоит делать при встрече с волком?

Эксперты WWF-Украина отмечают: неправильное поведение может спровоцировать хищника.

  • Не пытайтесь сразу убежать. Волчьи инстинкты мгновенно определяют бегущего человека как добычу. Помните: волк (а особенно стая волков) значительно быстрее любого человека, поэтому шансов опередить его на дистанции нет.
  • Не смотрите животному прямо в глаза.️ В отличие от собак, прямой и длительный взгляд в глаза дикому зверю воспринимается как вызов или открытая угроза. Это может лишь спровоцировать атаку. Лучше держать животное в поле зрения, но не смотреть ему прямо в глаза.
  • Не поворачивайтесь к зверю спиной. Волки - мастера командной охоты. Их стратегия часто заключается в отвлечении жертвы с фронта для нанесения удара сзади. Поворот спиной к зверю во время встречи - это сигнал к нападению.
  • Не делайте резких движений. Любая непредсказуемая активность может быть воспринята как нападение. Ваша задача - демонстрировать спокойную уверенность.

Как вести себя при встрече с волком: алгоритм действий

  • Увеличьте свой силуэт. Дикие животные оценивают противника по размеру. Чтобы выглядеть массивнее и сильнее, можно снять верхнюю одежду и поднять ее над головой.
  • Используйте звук и/или огонь. Если хищник проявляет любопытство или пытается приблизиться, можно попробовать крикнуть в его сторону. У животных на инстинктивном уровне заложен страх перед открытым пламенем. Зажигалка, спички или разожженное огниво могут стать решающим фактором защиты.
  • В лесу всегда можно найти крепкую ветку. Даже такое примитивное "оружие" в руках человека заставляет хищника колебаться.
  • Отступайте правильно. Двигайтесь назад спиной медленно и осторожно. Важно не споткнуться и не упасть, ведь падение хищник может воспринять как сигнал к атаке. Ориентируйтесь на открытые участки, дороги или деревья, которые могут защитить вашу спину.
  • Залезть на дерево стоит только в крайнем случае. Помните, что волки - крайне терпеливые охотники, поэтому будьте готовы к тому, что ждать на дереве придется долго.

Почему волк важен для экосистемы?

По имеющимся официальным данным, в Украине проживает более 2000 волков. Несмотря на противоречивое отношение к этому хищнику, его роль в природе является критически важной.

"Волк находится на вершине трофической пирамиды - он регулирует численность и структуру популяций травоядных животных, в частности оленей, косуль и диких кабанов. В то же время сам хищник также зависит от их численности и состояния среды", - объясняют в WWF-Украина.

Потеря одного звена пищевой цепи может вызвать изменения на всех уровнях экосистемы. Опасность заключается в том, что эти изменения не заметны за короткий промежуток времени. Например, в регионах, где волки исчезали, со временем фиксировали деградацию растительного покрова.

Это происходило из-за неконтролируемого роста популяций травоядных, которые чрезмерно поедали растительность. В то же время в таких популяциях наблюдалось и ухудшение генетического состояния. В подобных случаях именно возвращение волка в экосистему помогало восстановить естественный баланс.

Хищник естественно регулирует численность животных, отбирая более слабых особей и поддерживая здоровье популяций.

Волк и человек: основы сожительства

К сожалению, в охотничьем хозяйстве волка обычно считают "вредителем", поскольку он якобы конкурирует с человеком за ресурсы. Случаи браконьерского отстрела случаются чаще всего тогда, когда хищник наносит вред домашним животным, и фермеры решают "разобраться" самостоятельно, уничтожая "надоедливого" волка.

Именно поэтому фермерские хозяйства в Карпатах все чаще применяют электроограждения - безопасный и гуманный способ защиты домашнего скота. Электропастухи не вредят животным, но эффективно отпугивают хищников, уменьшая конфликты и потребность в радикальных решениях.

В частности, при поддержке Всемирного фонда природы WWF-Украина в Карпатском регионе пасекам и полонинным хозяйствам уже передано 45 электроограждений. Они доказали свою эффективность в защите скота, пасек и имущества местных жителей, одновременно позволяя сохранять естественное поведение диких животных и способствовать мирному сосуществованию человека и хищников.

Россия хочет создать "буферную зону" в Винницкой области, - Палиса
