Ночные взрывы в Брянской области напугали россиян: вероятно, поражена электроподстанция

В ночь на 12 октября жители населенного пункта Выгоничи в Брянской области РФ сообщали о серии мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

В ночь на 12 октября 2025 года на территории Клинцовского и Суражского районов Брянской области РФ местные службы гражданской защиты объявили ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрываться в помещениях с капитальными стенами без окон.

Примерно через полчаса, в 3:32, появилось новое сообщение, что режим опасности отменен. При этом официальной информации о возможных прилетах или разрушениях от МЧС Брянской области не поступало.

Опять же не известно, что именно стало причиной тревоги - запуск ракет или фиксация беспилотника в воздушном пространстве региона.

А вот жители населенного пункта Выгоничи в Брянской области РФ сообщали в соцсетях о серии мощных взрывов в ночь на 12 октября.

Россияне публиковали видео со вспышками и пожарами, утверждая, что под прицелом могла оказаться электроподстанция.

В то же время официального подтверждения этой информации, как и верификации самих кадров, на данный момент нет.