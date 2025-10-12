Ночные взрывы в Брянской области напугали россиян: вероятно, поражена электроподстанция
В ночь на 12 октября жители населенного пункта Выгоничи в Брянской области РФ сообщали о серии мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В ночь на 12 октября 2025 года на территории Клинцовского и Суражского районов Брянской области РФ местные службы гражданской защиты объявили ракетную опасность. Жителей призвали оставаться дома, не подходить к окнам и укрываться в помещениях с капитальными стенами без окон.
Примерно через полчаса, в 3:32, появилось новое сообщение, что режим опасности отменен. При этом официальной информации о возможных прилетах или разрушениях от МЧС Брянской области не поступало.
Опять же не известно, что именно стало причиной тревоги - запуск ракет или фиксация беспилотника в воздушном пространстве региона.
А вот жители населенного пункта Выгоничи в Брянской области РФ сообщали в соцсетях о серии мощных взрывов в ночь на 12 октября.
Россияне публиковали видео со вспышками и пожарами, утверждая, что под прицелом могла оказаться электроподстанция.
В то же время официального подтверждения этой информации, как и верификации самих кадров, на данный момент нет.
Отметим, что за последний год Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил несколько успешных атак на электроподстанции и другие энергетические объекты на территории России.
Например, в сентябре 2025 года подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи. Этот объект был частью энергетической инфраструктуры, которая обеспечивала поставки топлива и боеприпасов в воинские части России.
6 октября в городе Клинцы в Брянской области (Россия) вспыхнул масштабный пожар на местной теплоэлектростанции. По объекту, вероятно, был нанесен ракетный удар.
Ранее издание РБК-Украина писало о взрывах в российском городе Белгород в воскресенье вечером, 28 сентября. После них в городе и частично в области наступил блэкаут. Тогда Белгородскую ТЭЦ и электроподстанцию "Луч" атаковали неизвестные ракеты.