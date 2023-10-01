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РФ атаковала Черкасскую область дронами: возникли пожары, есть пострадавшая

Черкасская область, Воскресенье 01 октября 2023 07:22
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РФ атаковала Черкасскую область дронами: возникли пожары, есть пострадавшая Фото: в ОВА рассказали о последствиях атаки дронов на Черкасскую область ночью 1 октября (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 октября, массированно атаковала Черкасскую область дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табуреца в Telegram.

Российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Черкасской области. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.

В Черкасской ОВА отметили, что в результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - заявил Табурец.

В ОВА опубликовали фото последствий российской атаки по Черкасской области:

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Одессе и Запорожье.

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