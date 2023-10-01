РФ атаковала Черкасскую область дронами: возникли пожары, есть пострадавшая
Российская оккупационная армия сегодня ночью, 1 октября, массированно атаковала Черкасскую область дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табуреца в Telegram.
Российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Черкасской области. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.
В Черкасской ОВА отметили, что в результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.
"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - заявил Табурец.
В ОВА опубликовали фото последствий российской атаки по Черкасской области:
Атака по Украине 1 октября
В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Одессе и Запорожье.
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