РФ атаковала Черкасскую область дронами: возникли пожары, есть пострадавшая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Черкасской ОВА Игоря Табуреца в Telegram .

Российские войска нанесли массированный удар ударными беспилотниками по Черкасской области. Есть попадания по промышленной инфраструктуре в Умани.

В Черкасской ОВА отметили, что в результате атаки возникли пожары на складских помещениях. В частности, где хранилось зерно.

"Предварительно пострадал один человек. Он доставлен в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий. На месте работают все профильные службы", - заявил Табурец.

В ОВА опубликовали фото последствий российской атаки по Черкасской области:

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове, Одессе и Запорожье.