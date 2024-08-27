Ночная стрельба в Луцке: полиция ищет нападавшего, который открыл огонь по военным

В ночь с 26 на 27 августа у Луцка произошла стрельба. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут человека, который открыл огонь по военным, в результате чего одного ранил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Национальной полиции Волынской области.

Отмечается, что инцидент произошел на одном из постов охраны. Неизвестный начал стрелять по военным. Военнослужащие ответили огнем, но нападавший скрылся с места происшествия.

Сообщается, что в результате стрельбы один из военных получил ранения и был госпитализирован.

В Луцке была введена специальная полицейская операция, направленная на поиски преступника.

Национальная полиция Волынской области уже начала уголовное производство по факту посягательства на жизнь военнослужащего согласно ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Нападающему может грозить лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.