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В Тернопольской области неизвестный стрелял в людей: есть погибшие и раненые

Четверг 15 августа 2024 18:23
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В Тернопольской области неизвестный стрелял в людей: есть погибшие и раненые Иллюстративное фото: в Тернопольской области неизвестный стрелял в людей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Неизвестный мужчина, одетый в военную форму, устроил стрельбу в селе Доброводы Тернопольского района в четверг, 15 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Тернопольской области.

В полиции отметили, что им около 15:35 поступило сообщение о стрельбе в селе Доброводы. Там неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся.

В результате стрельбы два человека погибли, еще трое получили ранения, их госпитализировали.

На место происшествия выехали руководство областной полиции, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и других оперативных и профильных служб, спецназовцы.

Для поиска злоумышленника в области была введена специальная полицейская операция.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и его возможное направление движения. Его задержали. Стрелком оказался 45-летний житель Житомирской области.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что 20 апреля в Винницкой области неизвестные ночью расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, а другой получил ранения. Все детали инцидента – в материале РБК-Украина.

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