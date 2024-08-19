В Одесской области мужчина устроил стрельбу, а затем отправился на детскую площадку

По информации правоохранителей, вечером мужчина выстрелил через забор в сторону дома соседей, которые потом позвонили в полицию и сообщили, что после этого преступник отправился в неизвестном направлении.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли мужчину и изъяли у него пневматический револьвер под патрон Флобера с одним патроном. Оказалось, что после стрельбы в дом соседей, он отправился на детскую площадку, где находились две 15-летние девочки. Одна из них, испугавшись оружия, убежала, а другая осталась. С ней, как сообщили полицейские, нарушитель пообщался.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам полиции он объяснил, что стрелял в соседских собак, которые якобы мешали ему отдыхать.

Следователи изъяли восемь гильз с места происшествия. Они вместе с оружием и патроном будут отправлены на экспертизу. Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Действия фигуранта были квалифицированы по ст. 296 УК Украины как хулиганство. Возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.