В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: подробности

Фото: в Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)

В Киеве и большинстве регионов Украины сегодня ночью, 14 мая, объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 3:44 По состоянию на 3:44 воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. По состоянию на 3:06 тревога объявлена в Одесской, Полтавской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также Крыму.