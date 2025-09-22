РФ ночью запустила по Украине почти полторы сотни дронов: сколько удалось сбить

Враг сегодня ночью атаковал Украину 141-м ударным беспилотником типа Shahed, Гербера и дронами других типов.

Беспилотники запускали с направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ Крыма. Почти 80 дронов россиян оказались именно типа Shahed.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных Силах.

По состоянию на утро 22 сентября противовоздушная оборона сбила/подавила 132 вражеских дрона типа Shahed, Гербера и БпЛА других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных беспилотников на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Также Воздушные Силы отмечают, что с 4 по 6 утра РФ нанесла авиаудар по инфраструктуре города Запорожье.

"Зафиксированы пуски КАБов с самолетов тактической авиации противника из района города Токмак - ТОТ Запорожской обл. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения", - заявили в ПС.

Фото: Воздушным Силам удалось сбить подавляющее большинство вражеских дронов (t.me/kpszsu)