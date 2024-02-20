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Ночная атака "Шахедов": в ВСУ рассказали о сбитых дронах россиян на юге

Фото: в Силах обороны юга Украины рассказали о сбитии вражеских "Шахедов" (Grtty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине силами и средствами противовоздушной обороны этой ночью были уничтожены четыре вражеских дрона-камикадзе, которые российские оккупанты применяли для ударов по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Защитники неба сбили 4 дрона-камикадзе противника.

"Попадания, другие повреждения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Особенность воздушной атаки

Военные отметили, что атака "Шахедов" этой ночью была направлена по юго-восточным и центральным регионам.

В операционной зоне Сил обороны юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА:

  • по 1 - в Херсонской и Николаевской областях,
  • 2 - в Кировоградской области.

Воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник в части регионов Украины зазвучали сигналы воздушной тревоги из-за запуска российскими оккупантами дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сначала тревога была в восточных регионах, а позже расширилась также на южные и центральные области. Также в 23:54 было зафиксировано движение ракеты противника по направлению к Днепру.

Около полуночи в Запорожье, Кременчуге и пригороде Днепра были слышны взрывы во время воздушной тревоги. Последствия неизвестны.

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Вооруженные силы УкраиныПВОАтака дронов