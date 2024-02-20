UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нічна атака "Шахедів": у ЗСУ розповіли про збиті дрони росіян

Фото: в Силах оборони півдня України розповіли про збиття ворожих "Шахедів" (Grtty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Україні силами та засобами протиповітряної оборони цієї ночі були знищені чотири ворожі дрони-камікадзе, які російські окупанти застосовували для ударів по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Захисники неба збили 4 дрони-камікадзе противника.

"Влучань, інших пошкоджень і постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Особливість повітряної атаки

Військові зазначили, що атака "Шахедів" цієї ночі була спрямована по південно-східних та центральних регіонах.

В операційній зоні Сил оборони півдня України підрозділами ППО збито 4 ударних БпЛА:

  • по 1 - в Херсонській та Миколаївській областях,
  • 2 - у Кіровоградській області.

Повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що ввечері у понеділок 19 лютого у частині регіонів України зазвучали сигнали повітряної тривоги через запуск російськими окупантами дронів-камікадзе типу "Шахед".

Спочатку тривога здебільшого була у східних регіонах, а пізніше розширилася також на південні та центральні області. Також о 23:54 було зафіксовано рух ракети противника у напрямку Дніпра.

Близько опівночі у Запоріжжі, Кременчуці та передмісті Дніпра було чути вибухи під час повітряної тривоги. Наслідки наразі невідомі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниПВОАтака дронів