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Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей

Украина, Четверг 05 октября 2023 08:11
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Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей Фото: появились подробности уничтожения враждебных целей по Украине 5 октября (defence-ua com)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на четверг, 5 октября, российские войска выпустили по Украине 29 дронов-камикадзе типа "Шахед". 24 из них сбила ПВО, в том числе над тремя регионами юга.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Telegram-канал Воздушных сил Украины, Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

"В ночь на 5 октября оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed" с южного направления, мыс Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 29 ударных БпЛА", - говорится в сообщении Воздушных сил.

В частности, силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 24 "Shahed-131/136" в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Николаевская область

Как рассказал глава Николаевского оВА Виталий Ким, в ночь на 5 октября над Николаевской областью силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Кировоградская и Одесская области

По данным Сил обороны юга Украины, над Одесской областью этой ночью силы ПВО сбили 5 дронов-камикадзе, а над Кировоградской - 9.

Последствия атаки

Как добавляют военные, враг продолжает попытки уничтожать припортовую и другую южанскую инфраструктуру, терроризирует и центральные регионы.

"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры в Кировоградской области. Возникший пожар удалось оперативно локализовать, информации о пострадавших не поступало", - добавили в Telegram-канале Сил обороны юга.

Обстрел Украины 5 октября

Российские войска 5 октября запустили по Украине беспилотники типа "Шахед" по нескольким направлениям и несколькими группами. О фиксации дронов-камикадзе сообщалось в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Ночью взрывы раздавались в Кропивницком и Мирнограде Полтавской области.

Как отметила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, большинство "шахедов" враг запускает именно с юга, вероятно, из-за удобного размещения баз и логистики, которая учитывается при транспортировке дронов.

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Одесса Николаевская область дрони Кропивницкая область
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Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
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