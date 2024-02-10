Гуменюк об атаке "Шахедов" по Одесской области: было три волны, известно о четырех раненых

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.

"Зафиксировано три волны атак. "Шахеды" тяготели к припортовой инфраструктуре. Это и юг Одесской области, и сама Одесса. В первой волне атакована девятью беспилотниками сама Одесса и ее инфраструктура. Удалось уничтожить все девять "Шахедов", но обломками в припортовой инфраструктуре поврежден объект, и один человек пострадал", - заявила Гуменюк.

По ее словам, дальше события развивались стремительно. Враг направил беспилотники на юг региона. Под ударом находилась припортовая инфраструктура. По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Атака "Шахедов" 10 февраля

Войска РФ в ночь с 9 на 10 февраля запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений.

Взрывы были слышны в Харькове и Одессе. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Харькове зафиксированы попадания в Немышлянском районе, повреждена гражданская инфраструктура. Также сообщалось, что в Харькове один человек погиб и два – получили ранения после попадания "Шахедов" в АЗС. В результате сильного пожара уничтожено более 14 домов.