Ночная атака "Шахедов": в Одессе увеличилось количество погибших

Как рассказали чрезвычайники, в результате атаки российских террористов в городе разрушена 9-этажка.

"По меньшей мере, два человека погибли - их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали семь человек, среди них есть ребенок.

"Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", - передали спасатели.

Атака "Шахедов" по Одессе

Напомним, в ночь на 2 марта войска РФ устроили очередную воздушную атаку с использованием дронов-камикадзе. по Украине.

В Одесской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

Утром в Силах обороны юга Украины рассказали, что войска РФ запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку.