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Ночная атака "Шахедов": в Одессе увеличилось количество погибших

Фото: последствия российской ночной атаки "Шахедами" по Одессе 2 марта (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе на месте попадания дрона-камикадзе российских захватчиков по многоэтажке спасатели изъяли из-под обломков тело еще одного погибшего. Таким образом, по состоянию на утро субботы известно об уже двух жертвах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как рассказали чрезвычайники, в результате атаки российских террористов в городе разрушена 9-этажка.

"По меньшей мере, два человека погибли - их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали семь человек, среди них есть ребенок.

"Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. Сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки", - передали спасатели.

 

Атака "Шахедов" по Одессе

Напомним, в ночь на 2 марта войска РФ устроили очередную воздушную атаку с использованием дронов-камикадзе. по Украине.

В Одесской области работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки "Шахедов". В городе были по меньшей мере два взрыва. В Одесской ОВА и мэрии рассказали о последствиях попадания, об одном погибшем и семи пострадавших, а также показали фото и видео с места происшествия.

Утром в Силах обороны юга Украины рассказали, что войска РФ запустили по Одессе и области 8 ударных дронов типа "Шахедов" из акватории Черного моря. Из них 7 были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны, но 1 беспилотник во время маневров среди жилых кварталов попал в одесскую 9-этажку.

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ОдессаАтака дронов