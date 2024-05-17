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Ночная атака "Шахедов": защитники украинского неба сбили все беспилотники россиян

Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью были ликвидированы все дроны-камикадзе, которые российские захватчики запускали для нанесения ударов по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Отмечается, что в ночь на 17 мая враг атаковал двадцатью ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", которые запускал из районов Приморско-Ахтарск и Курск (РФ).

"К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы", - рассказал генерал.

Он уточнил, что вражеские дроны сбивали в пределах пяти областей, а именно:

  • в Харьковской,
  • в Полтавской,
  • в Винницкой,
  • в Одесской,
  • в Николаевской области.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером 16 мая в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации движения вражеских ударных беспилотников в небе Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Харькове раздались взрывы из-за атаки "Шахедов". В регионе также работала противовоздушная оборона.

Затем в ВС сообщили о движении дронов-камикадзе противника из нескольких направлений в сторону Полтавы. В районе этого города также был слышен взрыв.

Как рассказали в ОВА и мэрии Харькова, в городе произошло попадание в одном из районов города. Там из-за "прилета" возник пожар. Данных о пострадавших не было. Еще позже стало известно, что россияне также ударили по Харькову с применением ракет.

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