Вблизи Харькова прогремела серия взрывов. Работает ПВО по "Шахедам"

В Харькове прозвучал ряд взрывов. Россияне атакуют город "Шахедами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне, Telegram-каналы мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Сигегубова.

"В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении. Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков атакуют ударные дроны типа Shahed. В 23:28 он сообщил о повторном взрыве в городе. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов посоветовал жителям находиться в укрытиях. "Работает ПВО, не покидайте укрытий и будьте осторожны!", - сообщил он.