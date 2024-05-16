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В Харькове из-за атаки "Шахедов" есть попадание, произошел пожар

Харьков, Четверг 16 мая 2024 23:54
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В Харькове из-за атаки "Шахедов" есть попадание, произошел пожар Фото: в Харькове во время атаки "Шахедов" зафиксирован "прилет", произошел пожар (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове во время российской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе типа "Шахед" произошло попадание в один из районов города. Там из-за "прилета" возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова и Харьковского городского голову Игоря Терехова.

По словам руководителя администрации, зафиксировано попадание в Холодногорский район Харькова.

"Возник пожар. Информация о пострадавших уточняется", - рассказали в ОВА.

В свою очередь мэр города уточнил, что "прилет" произошел в Основянском районе Харькова.

"На месте попадания - пожар. Информация о пострадавших уточняется", - написал Терехов в своем Telegram.

Кроме того, жителей Харькова просят быть осторожными, поскольку воздушная тревога не отменена, и атака "Шахедов" продолжается.

"На город заходят новые (дроны, - ред.)", - добавил он.

Между тем в Харькове раздались еще взрывы.

"Враг нанес по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Харькову! Угроза сохраняется. Будьте в укрытиях", - рассказал глава ОВА.

Позже в ОВА уточнили, что в Харькове зафиксированы попадания в Основянском и Новобаварском районах города.

Данных о пострадавших пока не поступало, добавил Синегубов в 00:20.

Атака "Шахедов" вечером 16 мая

Ранее сообщалось, что сегодня вечером в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили о фиксации движения вражеских ударных беспилотников в небе Украины. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в Харькове раздались взрывы из-за атаки "Шахедов". В регионе работает противовоздушная оборона.

Впоследствии военные сообщили о движении дронов-камикадзе противника из нескольких направлений в сторону Полтавы. В районе этого города также был слышен взрыв.

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