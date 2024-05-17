В Харькове прогремели взрывы. Россияне атаковали город ракетами

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, в городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Игоря Терехова и главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

В 0:12 Синегубов сообщил о ракетном ударе по городу. "А теперь Харьков под ракетным ударом. Будьте осторожны!", - написал Терехов. Через минуту Суспільне сообщило о еще одном взрыве в городе.