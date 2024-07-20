RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ночная атака "Шахедов": в Киеве в одном из районов упали фрагменты вражеского дрона

Фото: в Киеве рассказали о последствиях атаки "Шахедов" 20 июля ночью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве из-за ночной вражеской воздушной атаки с применением дронов-камикадзе в одном из районов города зафиксировано падение фрагментов ударного беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что речь идет о Соломенском районе столицы.

"В результате сегодняшней ночной воздушной атаки БПЛА на Киев в Соломенском районе столицы предварительно зафиксировано падение определенных фрагментов вражеского дрона", - написал он в своем Telegram.

Руководитель КГВА добавил, что информация о происшествии еще уточняется. Данных о пострадавших нет.

"На данный момент данных по разрушениям или пострадавшим нет. Оперативная сводка постоянно обновляется", - говорится в публикации чиновника.

Что предшествовало

Напомним, ранее этой ночью, 20 июля, в Киеве и нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов-камикадзе, в частности в северных регионах.

Позже в столичной мэрии заявили о работе ПВО в Киевской области по воздушным целям противника. В Киеве и области были слышны взрывы.

Добавим, около 02:10 в столице заявили об отбое воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевАтака дронов