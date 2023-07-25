Ночная атака "Шахедами". Россияне изменили направления запуска дронов, - Игнат

По его словам, ранее россияне запускали дроны с аэродрома Сеща (Брянская область РФ), а сейчас - из Курской области.

"Также начали запускать с полигона Чауда на юге оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска. Враг ищет любые пути и методы, чтобы БПЛА эффективнее доходили до целей", - сказал Игнат.

Он добавил, что Силы обороны будут просчитывать эти курсы, ведь атаки дронами-камикадзе будут продолжаться.

По словам спикера, дроны остаются сложной целью, а оккупанты каждый раз меняют направление и курс движения.

Также Игнат добавил, что кроме "Шахедов" россияне запускали по Украине разные БПЛА, например боевой беспилотник "Мохаджер 6". Его силы ПВО сбивали, однако Украине нужно развивать отрасль изготовления дронов и средства действий против них.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов. В частности, в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Подробнее о ночной атаке дронами по Украине - читайте в материале РБК-Украина.