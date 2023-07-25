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Нічна атака "Шахедами". Росіяни змінили напрямки запуску дронів, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська почали змінювати місця, звідки запускають дрони-камікадзе Shahed по території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, раніше росіяни запускали дрони з аеродрому Сєща (Брянська область РФ), а зараз - з Курської області.

"Також почали запускати з полігону Чауда на півдні окупованого Криму, а не тільки з Приморсько-Ахтарська. Ворог шукає будь-які шляхи та методи, щоб БПЛА ефективніше доходили до цілей", - сказав Ігнат.

Він додав, що Сили оборони прораховуватимуть ці курси, адже атаки дронами-камікадзе продовжуватимуться.

За словами речника, дрони залишаються складною ціллю, а окупанти щоразу змінюють напрямок та курс руху.

Також Ігнат додав, що окрім "Шахедів" росіяни запускали по Україні різні БПЛА, наприклад, бойовий безпілотник "Мохаджер 6". Його сили ППО збивали, однак Україні треба розвивати галузь виготовлення дронів і засоби дій проти них.

Нічна атака "Шахедами" по Україні

Російські війська цієї ночі вкотре атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Силам ППО вдалося збити частину ворожих дронів. Зокрема, у Полтавській, Сумській та Київській областях.

Детальніше про нічну атаку дронами по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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