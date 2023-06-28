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Ночью россияне ударили по Днепропетровской области: есть разрушения

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Среда 28 июня 2023 07:38
Ночью россияне ударили по Днепропетровской области: есть разрушения Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 28 июня, россияне обстреляли Новопавловскую общину Днепропетровской области, есть разрушения на аграрном предприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По его словам, вечером оккупанты ударили из тяжелой артиллерии по Мировской общине Никополского района, там обошлось без пострадавших.

А около двух ночи под вражеским прицелом оказалась Новопавловская община.

"Там повреждено аграрное предприятие. Информация уточняется", - отметил Лысак.

Также глава области сообщил, что ночью силы ВК "Восток" сбили два вражеских "шахеда".

Ситуация в Днепропетровской области

Россияне ежедневно обстреливают Днепропетровскую область с другого берега реки Днепр. Зачастую во вражеские удары попадает Никополь и район. Враг активно использует тяжелую артиллерию, часто нанося ущерб домам и инфраструктуре.

Так, 26 июня, в результате вражеского обстрела погибли два человека, еще один - получил ранения.

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