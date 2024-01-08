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Ночная атака российских беспилотников по Украине: сколько дронов сбила ПВО

Фото: стало известно, сколько дронов сбила ПВО (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска запустили по Украине 8 дронов типа "Shahed-131/136". ПВО сбила все цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.

Ночью Силы обороны юга сбили все 8️ вражеских дронов типа "Shahed-131/136", которые россияне направилт из акватории Черного моря по Одесской и Николаевской областях.

"Семь беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще 1 - в Николаевской области", - сообщили администраторы канала.

Обломки сбитого беспилотника вызвали пожар в Одесском районе. Спасатели его потушили, обошлось без жертв.

"Обломки одного из сбитых БпЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно погашен. Разрушений и пострадавших нет", - написали на канале.

Атака российских дронов по Украине

Вечером 7 января стало известно о запуске россиянами дронов-камикадзе "Шахедов" по территории Украины. В некоторых областях власти объявили воздушную тревогу.

К слову, в ночь на 7 января россияне атаковали Украину 28 дронами "Shahed-136/131". Силы обороны уничтожили 21 БпЛА.

Также вечером в субботу, 6 января, силы ПВО уничтожили в Днепропетровской области 7 вражеских беспилотников.

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