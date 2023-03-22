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Зеленский после ночной атаки дронов призвал усилить глобальное давление на Россию

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Киев, Среда 22 марта 2023 09:41
Зеленский после ночной атаки дронов призвал усилить глобальное давление на Россию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодняшняя атака дронов на Украину свидетельствует, что Россия не стремится к миру. Глобальное давление на агрессора следует усилить, чтобы вернуть глобальную стабильность.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что успех украинских войск на земле и в небе приближает мир, а санкционное и другое давление на Россию может вернуть стабильность.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - заявил президент.

Напомним, Россия в ночь на 22 марта атаковала Украину дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили 16 дронов из 21, которые запустил враг.

В городе Ржищеве Киевской области вражеские "Шахеды" ударили по общежитиям и лицею. В результате атаки погибли три человека, еще семеро получили ранения.

В Житомирской области российские дроны повредили объект инфраструктуры.

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