Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"

Во время сегодняшней ночной вражеской атаки российских оккупантов по Украине наши защитники уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда" врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ночная атака продолжалась с 22:00 25 мая до 5:00 26 мая.
В этот раз захватчики сместили направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.
В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:
Силы и средства Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" уничтожили:
При этом зафиксировано попадание ударных дронов и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.
КГВА сообщала, что россияне атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков. При этом силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, но из-за падения обломков в Оболонском районе повреждено крышу одного ТРЦ.
Захватчики также ударили по Днепропетровской области ракетами и дронами. В Днепре повреждены два дома и авто, разрушения получили транспортное предприятие, произошло возгорание на двух частных предприятиях. Один человек пострадал.
Всего над областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов".
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