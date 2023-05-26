Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"

Отмечается, что ночная атака продолжалась с 22:00 25 мая до 5:00 26 мая.

В этот раз захватчики сместили направление удара на восток, атакуя объекты критической инфраструктуры и объекты Сил обороны Украины.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 ракет различных типов и 31 ударный дрон:

10 крылатых ракет Х-101/х-555 из самолетов Ту-95мс с района Каспийского моря;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из района Токмак (временно оккупированная территория Запорожской области);

31 ударный дрон иранского производства Shahed-136/131 по южному и северному направлениям.

Силы и средства Воздушных Сил, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Центр" и "Юг" уничтожили:

все 10 крылатых ракет воздушного базирования;

23 "Шахеда";

два дрона оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и "Мерлин-ВР".

При этом зафиксировано попадание ударных дронов и нескольких ОКР С-300/С-400 в Харьковской и Днепропетровской областях.

Ночная атака по Украине

КГВА сообщала, что россияне атаковали Киев крылатыми ракетами типа Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков. При этом силы ПВО уничтожили все вражеские воздушные цели, но из-за падения обломков в Оболонском районе повреждено крышу одного ТРЦ.

Захватчики также ударили по Днепропетровской области ракетами и дронами. В Днепре повреждены два дома и авто, разрушения получили транспортное предприятие, произошло возгорание на двух частных предприятиях. Один человек пострадал.

Всего над областью сбили пять крылатых ракет и шесть "Шахедов".

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