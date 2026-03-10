Ночная атака россиян: сколько вражеских дронов "прорвали" заслон украинской ПВО

Российские войска ночью атаковали Украину более чем сотней ударных дронов. Большинство вражеских беспилотников ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 10 марта противник атаковал 137 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 122 вражеских беспилотника.

При этом зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых БпЛА россиян на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине в ночь на 10 марта

Российские войска сегодня ночью, 10 марта, атаковали несколько регионов ударными дронами. Так, поздно вечером российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова с помощью боевого дрона. В результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых 16-летняя девушка.