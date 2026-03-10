ua en ru
Ночная атака россиян: сколько вражеских дронов "прорвали" заслон украинской ПВО

08:41 10.03.2026 Вт
2 мин
Силы ПВО ликвидировали большинство беспилотников россиян
aimg Константин Широкун
Ночная атака россиян: сколько вражеских дронов "прорвали" заслон украинской ПВО Фото: силы ПВО ликвидировали большинство беспилотников россиян (t.me/GeneralStaffZSU)

Российские войска ночью атаковали Украину более чем сотней ударных дронов. Большинство вражеских беспилотников ликвидировали силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Удар в день траура: в Харькове дрон РФ атаковал многоэтажки, среди раненых - ребенок

"В ночь на 10 марта противник атаковал 137 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово РФ, а также Гвардейского ТОТ АР Крым, около 80 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Известно, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 122 вражеских беспилотника.

При этом зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 10 локациях, а также падение сбитых БпЛА россиян на 10 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Ночная атака россиян: сколько вражеских дронов &quot;прорвали&quot; заслон украинской ПВО

Удары РФ по Украине в ночь на 10 марта

Российские войска сегодня ночью, 10 марта, атаковали несколько регионов ударными дронами. Так, поздно вечером российские оккупанты атаковали Индустриальный район Харькова с помощью боевого дрона. В результате удара пострадали по меньшей мере пять человек, среди которых 16-летняя девушка.

Кроме того, с 9 на 10 марта враг атаковал Днепр. Следствием ударов стали повреждения в восьми высотках, также выбиты сотни окон, а еще пострадали люди.

Сначала было известно о двух пострадавших, среди которых 29-летняя женщина. Медики ее госпитализировали, состояние раненой оценивают как средней тяжести.

Также пострадал 60-летний мужчина. медики ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. Впоследствии стало известно, что среди раненых - 12-летний мальчик.

