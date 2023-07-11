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Ночная атака РФ по Украине: силы ПВО уничтожили 26 "Шахедов" на юге

Фото: во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 26 "Шахедов" на юге (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 из 28 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что враг атаковал дронами с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Краснодарский край).

"В результате успешной боевой работы в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки, 10 июля, силы ПВО уничтожили вражеский вертолет (тип уточняется), три ударных БПЛА типа "Ланцет" и четыре разведывательных дрона оперативно-тактического уровня.

Ночная атака по Украине

В ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина - работа ПВО.

О работе сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам. Все цели были уничтожены.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 11 июля, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 235020 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет.

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