В Киеве и области работает ПВО из-за вражеских дронов

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области из-за угрозы вражеской атаки при помощи ударных дронов. Сообщается р работе противовоздушной обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ) и Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Сигналы об угрозе вражеской воздушной атаки звучат в Киевской области уже во второй раз этой ночью. Тревоги также объявлены и в других регионах.

В командовании Воздушных сил сделали объявление об угрозе применения противником ударных БпЛА в Киевской области.

В КОВА заявили, что силы противовоздушной обороны уже действуют.

Также граждан просят соблюдать информационную тишины, и оставаться в укрытиях.

"Ни при каких обстоятельствах не снимайте работу наших защитников и не выкладывайте в сеть.Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" - говорится в объявлении.

Как заявил начальник КГВА Сергей Попко, для столицы воздушная тревога "связана с угрозой вражеских ударных БПЛА".

Чиновник добавил, что ППО работает в области, на подступах к Киеву.

Воздушная атака РФ

Этой ночью, 11 июля, РФ снова устроила воздушную атаку по территории Украины. Сигналы о тревоге звучали в разных областях. Как проинформировали в Воздушных силах ВСУ, зафиксирована угроза применения противником как ударных БПЛА, так и ракет.

В местных пабликах и сетях стали появляться сообщения о звуках взрывов, вероятно из-за работы ПВО, в Одесской и Черкасской областях.

Кроме того, военные сообщили, что в Запорожской области тревога была связана с активностью российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Напомним, что минувшей ночью оккупанты нанесли удар по Николаеву, применяя для атаки баллистическое вооружение - ракету "Искандер-М". В результате вражеского угдара был ранен по меньшей мере один человек.