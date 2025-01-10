ua en ru
Пт, 10 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивала вражеские БпЛА

Пятница 10 января 2025 02:16
UA EN RU
В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивала вражеские БпЛА Фото: незадолго до взрывов в столице объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 января в Киеве были слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал главы КГВА Тимура Ткаченко.

"В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 02:08.

Следом новоназначенный глава КГВА проинформировал, что в столице работают силы ПВО. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

Обновлено в 02:19

В Киеве и Киевской области объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:01, тем временем сигнал продолжается и в других регионах. Так, по состоянию на 02:16, красным цветом обозначены Киевская область, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивала вражеские БпЛА

Напомним, что около часа назад вражеские дроны сбивали в Киевской области. В регионе было слышно работу ПВО. Информацию подтверждали в Киевской областной военной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
Последний от администрации Байдена. США объявили о новом пакете помощи для Украины
DAILY
Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс доллара, цены и зарплаты: что ждет экономику Украины в 2025 году и как на нее повлияет война