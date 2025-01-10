В Киеве прогремели взрывы: ПВО сбивала вражеские БпЛА

В ночь на 10 января в Киеве были слышны звуки взрывов. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал главы КГВА Тимура Ткаченко.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 02:01, тем временем сигнал продолжается и в других регионах. Так, по состоянию на 02:16, красным цветом обозначены Киевская область, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

В Киеве и Киевской области объявили отбой тревоги.

Следом новоназначенный глава КГВА проинформировал, что в столице работают силы ПВО. Он призвал киевлян находиться в безопасных местах.

"В Киеве слышны взрывы, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 02:08.

Напомним, что около часа назад вражеские дроны сбивали в Киевской области. В регионе было слышно работу ПВО. Информацию подтверждали в Киевской областной военной администрации.

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