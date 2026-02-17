Ночная атака РФ: Игнат объяснил, почему не удалось сбить баллистику

Баллистические ракеты россиян может перехватывать комплекс ПВО Patriot, для этого ему нужно быть в нужное время именно в том месте, которое пытается атаковать враг.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Если говорить языком цифр, видите, что все крылатые ракеты уничтожены, сбиты. Это ракеты Х-101, а также ракеты наземного базирования "Искандер", плюс одна авиационная ракета", - заявил Игнат.

По его словам, что касается баллистики, то, к сожалению, нет сбития, четыре баллистические ракеты над восточными регионами не были перехвачены в силу определенных обстоятельств.

"Понятно, что перехватывать баллистику может система Patriot, ей надо быть в нужное время в нужном месте, там, где враг целится баллистикой. Иногда удается перехватывать, когда есть такая возможность, ну а в этот раз, к сожалению, не удалось", - добавил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.